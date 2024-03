S. Teresa. Sicurezza e decoro a Misserio, il sindaco valuta gli interventi con i cittadini

Sopralluogo del primo cittadino Danilo Lo Giudice e del tecnico della Città metropolitana Maggioloti: "Stiamo lavorando per migliorare la frazione e rispondere alle esigenze della comunità"

S. TERESA – Il sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Misserio per verificare i recenti lavori di manutenzione e per raccogliere le esigenze dei cittadini. Accompagnato dal tecnico responsabile della Città Metropolitana Tanino Maggioloti e dal consigliere Santino Veri, il Sindaco ha potuto constatare di persona il miglioramento del decoro della frazione, con la sistemazione dei muretti e il loro rivestimento in pietra.

“Sono stati fatti degli interventi lungo la Sp 23 che hanno abbellito la nostra piccola frazione”, ha dichiarato il Sindaco Lo Giudice. “Questo è solo l’inizio. Ci sono altre zone e altri piccoli lavori che ci sono stati segnalati dai cittadini, con i quali ho avuto modo di confrontarmi per comprendere al meglio le loro esigenze e quelle della comunità di Misserio. Contiamo di intervenire già nei prossimi giorni. Il lavoro non si ferma mai e noi ci sforziamo di essere sempre pronti a rispondere alle necessità del territorio.”

Oltre agli interventi a Misserio, il sindaco ha ricordato l’importanza delle operazioni di pulizia in corso nelle altre frazioni del comune. “Da diversi giorni stiamo procedendo alla scerbatura anche nelle frazioni, con l’aiuto degli operai comunali e della ditta Onofaro”, ha spiegato. “Questo impegno costante nel mantenere e migliorare le nostre frazioni è fondamentale per garantire un ambiente gradevole e sicuro per tutti i residenti”.

Infine, il Sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per la realizzazione di tali interventi. “Questi progetti non sarebbero possibili senza il sostegno e la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni locali”, ha concluso il Sindaco Lo Giudice. “Continueremo a lavorare duramente per soddisfare le esigenze della nostra comunità e per fare di S. Teresa di Riva un posto sempre migliore in cui vivere”.