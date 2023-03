S. Teresa. Un corteo della Direzione Didattica per ricordare le vittime innocenti di mafia - Tempostretto

L'iniziativa ha coinvolto le classi quinte della scuola primaria

S. TERESA – In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, la Direzione Didattica di S. Teresa ha organizzato una manifestazione coinvolgendo gli alunni delle quinte classi della scuola primaria. In adesione alle iniziative dell’associazione Libera, si è svolto uno corteo lungo la via principale del paese sulle note della canzone I cento passi”. I bambini erano accompagnati dai rappresentanti delle forze dell’ordine, dai sacerdoti delle parrocchie, dai docenti e dalla dirigente Maria Grazia D’Amico. Filo conduttore di tutta la manifestazione è stato lo slogan: “Insieme per la legalità: è possibile!”

Il corteo ha raggiunto il giardino del Palazzo della Cultura, dove, dopo l’esecuzione dell’Inno d’Italia, si sono svolti la presentazione degli elaborati degli studenti e un dibattito che ha visto la lettura dei nomi di alcune delle vittime innocenti della mafia. Particolarmente toccante l’ascolto delle storie tratte dal libro “La classe dei banchi vuoti” di Don Ciotti a cura della professoressa Mimma Sturiale. La manifestazione di grande valenza formativa per le tematiche trattate si è conclusa con gli interventi delle autorità civili, religiose e militari presenti. Referente del progetto “Tutti a scuola di legalità” è l’insegnante Rosa Anna Paolini.