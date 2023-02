Sab Fabi Messina, Pellegrino rieletto coordinatore provinciale - Tempostretto

A conclusione del XIII congresso territoriale della Federazione autonoma bancari italiani

MESSINA – “Una nuova sfida ci attende. Sono felice per la riconferma. Conclusi i congressi in Sicilia, ci riuniremo per partire con il nuovo corso. Considerando i vari temi affrontati durante la riunione, sappiamo che attraverseremo sicuramente momenti difficili, ma saremo sempre a fianco dei lavoratori”. Così Massimo Pellegrino, rieletto all’unanimità coordinatore provinciale Sab Fabi Messina, a conclusione del XIII congresso territoriale della Federazione autonoma bancari italiani. I disagi causati dalla pandemia, lo smartworking, la digitalizzazione, le fusioni fra banche, nonché la forte riduzione di personale con conseguente chiusura di numerosi sportelli in tutta la Sicilia, fra le emergenze da affrontare. Ma anche l’inflazione che – come ha sottolineato Carmelo Raffa, coordinatore Fabi Sicilia – ha colpito pesantemente le famiglie. I lavoratori si aspettano – ha aggiungo – che i nuovi contratti collettivi prevedano congrui aumenti salariali. Questo, per la Fabi – ha incalzato Lando Maria Sileoni, segretario generale del sindacato (raggiunto telefonicamente perché bloccato in autostrada a causa di un incidente) – non è solo l’anno dei congressi provinciali e di quello nazionale, è soprattutto l’anno in cui dobbiamo rinnovare il contatto collettivo di 280.000 lavoratrici e lavoratori bancari. Sarà una battaglia, ma le battaglie non ci spaventano. Il settore sta cambiando – ha proseguito – ma il digitale non deve essere l’ennesimo escamotage per tagliare i costi, intervenendo sulle spese del personale. Semmai, una gestione lungimirante del settore può trovare proprio nelle nuove tecnologie l’occasione per creare nuovi business, allargando l’orizzonte invece di restringerlo, e creare, quindi, nuova occupazione. Quanto al contratto, gli altissimi utili conseguiti da tutti i gruppi bancari nel 2022 e l’inflazione rappresentano validissime ragioni per chiedere e pretendere importanti aumenti economici”, ha concluso Sileoni.

La composizione della nuova Segreteria Provinciale Fabi Messina:

Massimo Pellegrino (coordinatore)

Stefano Musumeci (coordinatore aggiunto)

Giuseppe Restuccia

(Segretario amministrativo)

Sonia Merlino

(Segretaria organizzativa)

Giuseppe Amalfi (Segretario)

Giovanni Bonfiglio (Segretario)

Piero Briuglia (Segretario)

Mariagrazia Maiorana (Segretaria)

Vincenzo Persico (Segretario)

Filippo Restuccia (Segretario)

Massimo Romagnolo (Segretario)

Presidente onorario sab Messina

Nunzio Timmoneri