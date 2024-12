Sabato 14 dicembre “Influ day”, ecco dove fare il vaccino anti influenzale

Tanti centri aperti a Messina e provincia

Prosegue la campagna antinfluenzale sabato 14 dicembre con l’evento “Influ-Day”. L’iniziativa si svolgerà nei centri vaccinali a Messina e in provincia dalle ore 9 alle ore 13. I punti individuati per le somministrazioni dei vaccini saranno il centro vaccinale di Messina Nord, il centro vaccinale di Palazzo Satellite, il centro vaccinale di S. Teresa di Riva, il centro vaccinale di Lipari, il centro vaccinale di Milazzo, il centro vaccinale di Patti, il centro vaccinale di S. Agata di Militello, il centro vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto, il centro vaccinale di Mistretta e l’Unità di Igiene Ospedaliera del Policlinico di Messina.

“L’Influ-Day rappresenta un’importante opportunità per garantire la salute della nostra comunità – dice il direttore generale di Asp Messina, Giuseppe Cuccì -. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa iniziativa e a proteggere sé stessi e gli altri attraverso la vaccinazione. Scommettere nella vaccinazione significa investire nella salute pubblica e nel benessere collettivo della nostra società. Ogni dose di vaccino rappresenta un passo in avanti nella lotta contro le malattie e un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti. Ricordiamo che la storia ci insegna che i vaccini hanno salvato milioni di vite; continuiamo a sostenere questa causa per un mondo più sicuro”.

“La campagna vaccinale antinfluenzale procede dal 14 ottobre – spiega Salvatore Sidoti, direttore del Servizio Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’Asp di Messina – ed ora, visto la fredda stagione invernale, è necessario che si sottopongano al vaccino anche i soggetti che hanno meno di 60 anni. Abbiamo dato ai medici di medicina generale e a tutti i centri vaccinali i vaccini appropriati per l’età ultra 60, intorno a 100 mila dosi. Ora si continua per le dosi standard per le persone fragili al di sotto di 60 anni e per i bimbi ultra sei mesi. Ricordiamo che il vaccino influenzale può essere somministrato contestualmente al vaccino contro il Covid 19”.

L’Azienda Sanitaria di Messina ribadisce l’importanza della prevenzione primaria e dell’informazione, elementi chiave per la salute della comunità. “Il dipartimento di prevenzione di Messina ha organizzato anche per la vaccinazione una giornata di prevenzione primaria – ha detto Maria Gabriella Caruso, direttrice del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria – per sensibilizzare la gente comune ha corretti stili di vita al fine di prevenire la maggior parte delle malattie croniche, prevalentemente diabete, malattie cardiache e oncologiche. Abbiamo anche allestito un ambulatorio per illustrare le malattie che sono la causa di uno scorretto stile alimentare. Ringraziamo in particolare la dott.ssa Pasqualina Laganà e tutta la scuola di specializzazione di Igiene del Policlinico che ha contributo alla realizzazione di questa giornata”.

Al Policlinico di Messina

La vaccinazione è raccomandata per le persone più fragili come forma di prevenzione e anche per tutti coloro che sono spesso a contatto con il pubblico. Un’opportunità di protezione importante, vista anche la variante circolante H3N2 che ad oggi risulta essere particolarmente aggressiva.

All’interno dell’azienda ospedaliera universitaria la campagna vaccinale è già stata avviata per tutto il personale, sia ospedaliero che universitario, per gli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria ed è consigliata anche per tutti gli utenti afferenti agli ambulatori, per i degenti e i loro familiari che, in caso di situazioni cliniche particolari, potranno avere l’opportunità di vaccinarsi.

Il personale dell’Unità Operativa di Igiene Ospedaliera ha pianificato all’interno del Policlinico più appuntamenti vaccinali nei diversi padiglioni dell’Azienda per raggiungere chi desidera vaccinarsi direttamente in reparto.

Diverse le sessioni vaccinali già organizzate sul territorio, anche in sinergia con l’Asp di Messina: il 22 e 23 novembre al Rettorato per il personale dell’Università, il 3 dicembre a Santa Domenica Vittoria, il 7 dicembre a Piazza Cairoli.