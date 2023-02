Sabato 18 festeggiamenti per il Carnevale a Mili Marina e Mili S. Marco - Tempostretto

Dissuasori di sosta sul marciapiede di via Santa Marta.

MESSINA – Il Servizio mobilità urbana ha disposto per sabato 18, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale 2023, a Mili Marina e Mili San Marco, l’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della sfilata. Sabato 18 il percorso prevede la partenza alle 14.45 da via Nazionale a Mili Marina dal numero civico 61, proseguimento fino al numero civico 360 (in prossimità di contrada Barone a Mili Moleti), ritorno indietro per immettersi in via Letterio Restuccia fino all’impianto semaforico della S.S. 114, attraversamento della S.S. 114 ed immissione nella Strada Provinciale 38 del villaggio di Mili San Marco fino all’intersezione con via San Marco, proseguimento sulla stessa via sino ad arrivare nella piazza di Mili San Marco.

Dissuasori di sosta sul marciapiede di via Santa Marta

Disposta la collocazione di sei dissuasori di sosta ad “archetti parapedonali metallici”, sul marciapiede di via Santa Marta, in un tratto compreso tra i numeri civici 276 e 278.

Nuovi stalli di sosta nelle vie Scuole a Torre Faro e Consolare Pompea a Ganzirri

Disposta la realizzazione di uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili in via Scuole a Torre Faro, in prossimità della scuola elementare “Città di Firenze”, e in via Consolare Pompea a Ganzirri, in prossimità della Chiesa Evangelica.