Sabato a Furci i funerali del poliziotto ucciso sul lungomare. Proclamato il lutto cittadino - Tempostretto

La funzione religiosa nella Chiesa della Madonna del Rosario alle 15.30

FURCI SICULO – Saranno celebrati sabato 7 ottobre alle 15, 30 nella chiesa Madre dedicata alla Madonna del Rosario, i funerali di Pippo Catania, Sovrintendente della polizia di stato in quiescenza di 63 anni ucciso lunedì scorso sul lungomare di Furci Siculo. Quello che per Furci doveva essere il giorno della festa liturgica della Patrona, la Madonna del Rosario, sarà un giorno di dolore per l’intera comunità. Il sindaco, Matteo Francilia, ha proclamato il lutto cittadino “in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore di familiari, amici e della comunità cittadina tutta”. L’ordinanza prevede anche “la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma nell’arco della vigenza del lutto cittadino”.

Il paese è avvolto da giorni in una cappa di tristezza. La serenità del paese è stata squarciata. Quel luogo di ritrovo sul lungomare, Largo Petroselli, nel cuore del paese, è ammantato di tristezza. Quel marciapiede, dove anziani e meno anziani nel pomeriggio si ritrovano attorno ad un tavolino per una partita a carte e dove spesso si recava anche Pippo, non è più lo stesso. Rimbombano i colpi di fucile, lo strazio dei familiari di Pippo (papà dell’assessore Giovanni Catania), degli amici che conoscevano Pippo e Gaetano, l’omicida (i due erano amici) e che non riescono a darsi pace per l’accaduto. “Non ci sono parole – ripete il primo cittadino a Tempostretto – per descrivere il dolore che sta vivendo l’intera comunità. Il nostro paese è a lutto. Pippo Catania oltre ad essere stato un uomo delle istituzioni, svolgendo il suo ruolo in modo egregio nella Polizia di Stato, è sempre stato un amico di tutti: generoso e sempre al servizio del prossimo. Per me molto più di un amico, un fratello maggiore. Il mio pensiero e le mie preghiere sono rivolte alla famiglia”. Nel giorno dei funerali è stato istituito il divieto di sosta e di transito sulla Statale 114, da via Oriente a via Cesare Battisti.