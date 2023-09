Sabato i funerali di Nino Donato, la salma a Messina accompagnata dalle sirene dei traghetti - Tempostretto

Nella chiesa di Ganzirri l'ultimo saluto al 29enne ufficiale della Cartour

MESSINA – E’ giunta in città questo pomeriggio, a bordo della nave Telepass, la salma di Nino Donato, l’ufficiale di Cartour rimasto vittima di un incidente nel porto di Salerno. Domani (sabato), nella chiesa di Ganzirri, alle 16, è previsto l’ultimo saluto al giovane messinese. Oggi all’arrivo nel porto di Messina accompagnato dal suono delle sirene dei traghetti. Intanto la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per stabilire le responsabilità nell’incidente costato la vita al 29enne e in cui è rimasto gravemente ferito un altro ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta. I due sono stati travolti da un trattore mentre si trovavano sulla banchina del porto.

