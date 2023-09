Sabato l'addio a Kevin Laganà. Lo sfogo di papà Massimo: "Bara chiusa inaccettabile" - Tempostretto

Al Duomo di Vercelli i funerali del giovane messinese. Il padre: "Almeno fatemelo vedere"

E’ sabato prossimo 30 settembre il giorno fissato per i funerali di Kevin Laganà, la più giovane vittima della strage ferroviaria di Brandizzo. Saranno celebrati a Vercelli, alle 9.30 al Duomo. La salma del 22enne messinese è stata restituita alla famiglia soltanto ieri.

La Procura di Ivrea ha dato l’ok alla restituzione dei corpi disponendo che le salme delle vittime uscissero dall’obitorio tutte insieme, a bare sigillate alla presenza della Polizia Scientifica. Una misura dettata dalla necessità di evitare l’impressione che i miseri resti dei corpi, flagellati dal passaggio del treno, possono causare. E’ servita l’analisi del Dna per identificarli, tanto erano straziati.

Una decisione che per papà Massimo è stata una coltellata. “Volevo riabbracciarlo una ultima volta”, ha detto in sostanza in una intervista al Corriere della Sera. “Ci ho sperato fino all’ultimo. Almeno il viso, avevo chiesto: almeno quello fatemelo vedere. Un solo bacio, una carezza…”, ha detto l’uomo.