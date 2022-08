Sabato manifestazione ciclistica “Trofeo Maria Assunta 2022”: le limitazioni viarie - Tempostretto

Domenica 14 l’evento “In Festa coi Giganti”

MESSINA – In occasione dello svolgimento della manifestazione ciclistica “Trofeo Maria Assunta 2022”, in programma sabato 13 agosto, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 16.30 sino alle 23, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambe le carreggiate stradali di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Gran Priorato; dalle 16.30 alle 19, il divieto di transito veicolare, nelle due carreggiate della via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Juvara, con esclusione delle aree di intersezione in corrispondenza di viale Giostra e via Fata Morgana; dalle 19 alle 23, il divieto di transito veicolare, nelle due carreggiate della via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Gran Priorato, con esclusione delle aree di intersezione in corrispondenza di viale Giostra e via Gran Priorato.

Parte a nord di largo Minutoli adibita alla sosta delle carrozze a trazione equina: i provvedimenti viari.

In attuazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 190 dello scorso 28 luglio 2022, il Servizio Mobilità Urbana, con ordinanza dirigenziale, ha disposto la revoca degli stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili esistenti nella parte nord di largo Minutoli; l’istituzione del divieto di transito veicolare eccetto, dalle ore 8 alle 13, per le carrozze a trazione equina nella parte nord di largo Minutoli e del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, eccetto, dalle 8 alle 13, per le carrozze a trazione equina, sul lato nord della parte nord di Largo Minutoli. Provvedere inoltre alla realizzazione, nella parte nord di largo Minutoli, di un percorso a ferro di cavallo con ingresso e uscita e di una pensilina per garantire il riparo all’ombra agli animali in sosta ed alla collocazione di una fontana per la presa d’acqua per consentire agli animali in sosta di poter essere abbeverati.

Collocazione di una delimitazione della mezzeria nel tratto di viale della Libertà, compreso tra Piazza del Governo ed il numero civico 11.

Per effettuare lavori per la collocazione di una delimitazione della mezzeria nel tratto di viale della Libertà compreso tra Piazza del Governo ed il numero civico 11, sono previsti provvedimenti viabili oggi, martedì 9, e domani, mercoledì 10, dalle ore 8 alle 17. Delimitare pertanto l’area di intervento e collocare la necessaria segnaletica stradale ed idonei dispositivi luminosi, così come previsto dal vigente Codice della Strada; collocare/realizzare tutta la segnaletica stradale necessaria all’esecuzione del provvedimento; garantire, in sicurezza, il transito pedonale, in particolare delle persone disabili ed il regolare svolgimento del transito veicolare.

In occasione dell’evento “In Festa coi Giganti”, in programma domenica 14, dalle ore 12 alle 24 vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare in via Argentieri (antistante Palazzo Zanca), nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e San Camillo.