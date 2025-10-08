Salita Tremonti, lavori prorogati al 19 dicembre

Slitta la consegna del nuovo parco urbano
Sono prorogati al 19 dicembre i provvedimenti viabili già in vigore in Salita Tremonti, tra viale Giostra e via San Riccardo.
La modifica alla viabilità, inizialmente prevista fino all’8 ottobre, sarà estesa per consentire al Genio Civile di Messina di completare l’intervento di “Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione”.
Lo slittamento del Parco Urbano
La proroga sancisce un ritardo nella consegna del nuovo parco urbano che sta sorgendo proprio al posto dell’ex baraccopoli di Salita Tremonti, i cui lavori sono iniziati a ottobre 2024.
L’area che fino a pochi anni fa era invasa dalle baracche e dal degrado potrebbe essere fruibile al pubblico solo con l’arrivo delle festività natalizie.
Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di un nuovo spazio verde completo di panchine, una pista ciclabile, attrezzi per fare sport all’aria aperta e campi per giocare a bocce e basket.
Ma insomma, si può sapere perchè tutti i lavori che il Comune affida non rispettano mai i tempi previsti per la fine lavori, passino una settimana – 10 giorni di ritardo, ma ormai e consuetudine che i lavori tardino di mesi, così non va proprio bene noi cittadini dobbiamo subire/sopportare ed avere pazienza per i disagi causati dai vari lavori ma il troppo non aiuta proprio per niente. Gli operai nei cantieri ci devono essere tutti i giorni e devono in numero congruo per effettuare bene e nei tempi previsti i lavori.