Ecco la comunicazione dopo il maltempo

MESSINA – Danni da maltempo in tutta la Sicilia. A Messina ecco la comunicazione del Centro per l’impiego: “A causa delle intense piogge verificatesi nel fine settimana, gli uffici in via Dogali hanno subito ingenti danni. Pertanto si potranno verificare criticità nell’erogazione dei servizi. E nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 ottobre il ricevimento del pubblico è sospeso”.

Articoli correlati