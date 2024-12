Influenza, dove vaccinarsi a Messina e provincia. La campagna Influ-day dell’Asp

E' partita oggi la campagna anti influenzale in città e in numerosi centri della provincia

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina prosegue la campagna antinfluenzale con l’evento “Influ-Day” oggi sabato 14 dicembre. L’iniziativa si è svolta dalle 9 alle 13 in molteplici centri vaccinali distribuiti nel territorio provinciale. I punti individuati per le somministrazioni dei vaccini saranno il centro vaccinale di Messina Nord, il centro vaccinale di palazzo Satellite a Messina, i centri vaccinali di S. Teresa di Riva, Lipari, Milazzo, Patti, Sant’Agata di Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Mistretta e anche al dipartimento di Igiene del Policlinico Gaetano Martino di Messina.

Influ day

Salvatore Sidoti, direttore del servizio Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’Asp di Messina, sottolinea: “La vaccinazione con Influ day ha registrato una buona partecipazione. Sono il responsabile delle campagne vaccinali presso l’Azienda Sanitaria Provinciale e coordino le attività di profilassi vaccinale per garantire la massima copertura territoriale. Sviluppo, inoltre, strategie per aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni e gestisco la programmazione, la logistica e l’implementazione dei piani vaccinali. Coordino l’attività di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica. Garantisco l’applicazione dei più aggiornati standard di sicurezza vaccinale”.

Importante prevenire l’influenza

“La prevenzione – spiega Maria Gabriella Caruso, direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria – è la chiave per una vita più sana: insieme, possiamo ridurre il rischio di malattie croniche. Conoscere per prevenire: informazione e controlli periodici sono i nostri maggiori alleati. La nostra missione: fornire strumenti, conoscenze e supporto per una comunità più sana. Gli esami periodici sono il miglior investimento sulla tua salute”.