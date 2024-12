Ancora rifiuti gettati a Vico Pennisi, denunciata una famiglia

Svuotavano gli appartamenti e buttavano il materiale a Larderia, in un luogo oggetto di molte segnalazioni in questi anni

MESSINA – Smaltivano i rifiuti a Vico Pennisi, da anni terreno usato per discariche abusive. Erano specializzati nello svuotare gli appartamenti per poi portarli a Larderia e gettarli nei canali di scolo. Una sorta di ditta a conduzione familiare, attiva anche su Facebook. Così la polizia municipale, sezione ambientale, ha denunciato due coniugi, più un cugino e un nipote, per la gestione illecita dello smaltimento di rifiuti.

Anche in passato il nostro giornale si è occupato di Vico Pennisi (nella foto nel 2021), scelto per scaricare di tutto e di più. E, dopo che veniva ripulito, era di nuovo soggetto all’abbandono di elettrodomestici e spazzatura. Tante le segnalazioni nel 2023: “Sono un’abitante del Vico Pennisi e chiedo che venga fatto un servizio giornalistico sulle condizioni in cui versa il luogo appena citato, al fine di rendere nota la situazione che lo contraddistingue ormai da molti anni”. E, nel febbraio 2023, era stato ripulito da mobili, elettrodomestici e pneumatici. In tempo per poi tornare a essere violentato in modo sistematico con altri abbandoni.

