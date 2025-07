Salute e benessere dei dipendenti: il Policlinico di Messina nella rete di Fondazione Onda

Tra le "Aziende che promuovono la salute"

Il Policlinico di Messina entra a far parte della rete di aziende “che promuovono la salute” per il biennio 2025-2026. Un riconoscimento biennale attribuito da Fondazione Onda Ets alle aziende che si sono distinte per l’impegno nella tutela della salute dei propri dipendenti. Un progetto riservato a realtà selezionate che avendo a cuore il benessere fisico e psichico dei propri dipendenti, promuovono con estrema lungimiranza delle policy mirate a tutelarlo.

L’attribuzione del bollino avviene sulla base di un questionario strutturato su specifici requisiti e validato da un apposito comitato consultivo. Include domande relative all’impegno dell’azienda verso la tutela della salute dei propri dipendenti, tra cui attenzione al welfare aziendale, alla prevenzione e diagnosi precoce, alle politiche a sostegno della maternità e della famiglia, alla disabilità e patologie croniche, al benessere psichico.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria è dotata di micronido aziendale ed è attivo il Comitato Unico di Garanzia che tra la sue attività promuove eventi formativi sulla prevenzione alle molestie nei luoghi di lavoro. La referente aziendale per i progetti di Fondazione Onda è la professoressa Melania Mento.

Il riconoscimento dà il diritto ai dipendenti di usufruire di un percorso formativo dedicato con video pillole, seminari online, decaloghi rivolti alle aziende per l’impegno nella tutela della salute dei propri collaboratori. Tra le tematiche oggetto di approfondimento per il 2025 vi sono: Cosa mettere nel piatto (consigli per una pausa pranzo ideale), Salute della Pelle, Menopausa, Genitorialità e lavoro, Il Valore di chiedere aiuto, La Comunicazione Positiva.

“Il benessere dei dipendenti – ha detto la rettrice Giovanna Spatari – è una sfida che ogni Azienda deve saper cogliere perché dalla salute psico-fisica dei propri lavoratori dipende la produttività dell’organizzazione stessa. Come medico del lavoro ho sempre operato su questo fronte: anche la presenza, all’interno del policlinico, di un micronido aziendale – progetto che ho seguito fin dalle origini – è la dimostrazione di quanto sia importante offrire un sostegno alle famiglie per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il riconoscimento ottenuto ci spinge a fare ancora di più e ancora meglio in tale direzione”.

“Un riconoscimento – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – che per noi rappresenta un ulteriore incentivo per implementare le attività a supporto dei nostri dipendenti. Lavorare in sanità significa fare i conti con la gestione di situazioni critiche e spesso stressanti; puntiamo a creare le condizioni affinché il dipendente possa avere gli strumenti per supportare tale carico al meglio, favorendo anche percorsi di crescita sul piano professionale”