Agenzia servizi sociali: la proposta Cgil e Uil per il transito dei lavoratori

Nella proposta sui servizi sociali, firmata dai segretari di categoria Funzione Pubblica Cgil e Fp Uil Francesco Fucile e Giuseppe Calapai la premessa è la condivisione delle linee generali della costituzione dell’Agenzia ma di avere alcune perplessità, soprattutto sul fronte delle risorse.

LA PROPOSTA CGIL E UIL

Nell'ambito del passaggio dall'attuale modello al nuovo meritano la più' ampia tutela e protezione sociale:

-i lavoratori "storici" inseriti in ogni capitolato di cantiere che, per età' anagrafica, esperienza di cantiere e anzianita' nel profilo, non avrebbero alcuna possibilità' di reinserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto anche del fatto che molti di essi risultano prossimi alla pensione e che qualora ci fosse un cambio di gestione sarebbero comunque garantiti dalla clausola sociale;

-i lavoratori in esubero da casa serena, sottoposti a licenziamento collettivo, molti dei quali già' riqualificati e utilizzati con il nuovo profilo, per far fronte alle esigenze di appalti comunali.

i lavoratori che in atto sono licenziati o sospesi a seguito della interruzione/sospensione degli appalti ( fondi pac e l.328).

Vogliamo salvaguardare il personale che in questi anni ha lavorato in nome e per conto del comune di Messina nei servizi sociali e pertanto, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del maggior numero possibile di unita' lavorative impegnate da anni nei servizi sociali comunali, appaltati dal comune negli ultimi 5 anni o che siano stati licenziati e in atto rimasti disoccupati, chiediamo all'amministrazione che il personale cessato e che cesserà' al 31 dicembre o in data successiva qualora sia necessaria una proroga, abbia accesso all'azienda speciale, ente pubblico economico, nella fase di avvio ai servizi in sede di prima applicazione attraverso l'istituzione di 2 sezioni con il seguente ordine di priorità'.

sezione a -

verranno inseriti tutti i lavoratori in possesso dei sottoelencati requisiti: che abbiano prestato attività' lavorativa con contratto stipulato con gli operatori economici a vario titolo susseguiti negli appalti dei servizi sociali banditi dal comune di Messina e che transiteranno nell'oggetto e attività' dell'azienda speciale. O che si trovino in atto in servizio o che abbiano lavorato nei servizi sociali comunali negli ultimi 5 anni o che siano stati licenziati per esubero o che siano in atto sospesi per esuberi o sospensione di servizi o che siano in atto lavoratori in servizi di neo istituzione obbligatori;

Il bacino dei lavoratori, determinato numericamente sulla scorta dei capitolati di appalto per i servizi che saranno internalizzati, sara' costituito in base ai seguenti criteri:

1) anzianita' di servizio prestata nel cantiere e nel profilo professionale richiesto;

2) per il personale riqualificato dichiarato in esubero a seguito di licenziamento collettivo da Casa Serena il punteggio di anzianita' di servizio nel cantiere sara' attribuito come se prestato nel profilo riqualificato;

3) possesso del titolo richiesto dal servizio e' requisito indispensabile per entrambi i superiori punti

anzianita' anagrafica quale requisito di precedenza a parita' di titoli

restano ferme le verifiche dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge e le priorità' e riserve

l'avvio dei servizi dovrebbe avvenire progressivamente fino a concorrenza del numero necessario per garantire le attività' alla collettività', anche per sostituzioni e fino ad esaurimento del bacino degli esuberi della sezione a anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione.

sezione b - short list

i lavoratori utilizzati in regime di sostituzione con contratti stipulati dagli operatori economici per garantire i servizi sociali comunali.

i lavoratori che abbiano prestato attività' in servizi appaltati dal comune di messina l.328/2000

la platea di tutti gli aspiranti concorrenti esterni disoccupati

alla "sezione b" si attingerà' per garantire le assenze a vario titolo dei lavoratori inseriti nella sezione, qualora non sia disponibile personale inserito nella "sezione a", attraverso le varie forme selettive previste dalla vigente normativa , valorizzando e riservando ove possibile adeguato peso specifico e punteggio, a coloro che abbiano prestato servizio negli appalti del comune negli ultimi 5 anni, al fine di rendere compatibile l'obbligo morale di riassorbimento dei lavoratori anche quelli in regime di sostituzione che hanno garantito i servizi comunali con l'organizzazione e l'autonomia del nuovo ente e in armonia con i principi europei e la garanzia costituzionale di accesso dall'esterno.

L'albo di cui alle due sezioni sara' istituito in forma telematica e pubblicato

tali clausole sociali e di protezione dell'attuale forza lavoro sulla base dei criteri summenzionati dovranno essere garantite nell'atto deliberativo consiliare di costituzione dell'agenzia nello statuto come norma transitoria e nel regolamento con norme di prima applicazione richiamate dallo stesso statuto come segue: "al fine di salvaguardare i livelli occupazionali l'accordo sindacale di protezione sociale sara" recepito nel regolamento di prima applicazione ai fini del passaggio dei lavoratori all'azienda, operatore economico nuovo titolare dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 50 del codice degli appalt,i che costituisce un obbligo e non più' una facolta', dell'art. 37 del ccnl cooperative sociali e dei principi contenuti nella delibera di giunta comunale n. 402 del 2.8.2018.