Salva uomo in pericolo, encomio solenne all’assistente di Polizia Municipale Antonino Previti

Intanto giurano sei nuovi vigili urbani

Il commissario del Comune di Messina, Piero Mattei, ha consegnato a Palazzo Zanca un attestato di encomio solenne all’assistente di Polizia Municipale Antonino Previti. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante Giovanni Giardina, il commissario Carmelo La Rosa e i sei nuovi agenti della Polizia Municipale che, nel corso della mattinata, hanno prestato la promessa solenne di ingresso nel Corpo.

Il commissario Mattei ha espresso parole di compiacimento e gratitudine nei confronti dell’assistente Previti, sottolineandone il coraggio, la prontezza operativa, l’elevata professionalità e il forte senso del dovere dimostrati in occasione di un delicato intervento volto a salvaguardare l’incolumità di un soggetto autolesionista. Pur trovandosi libero dal servizio e in abiti civili, l’assistente Previti è intervenuto con lucidità, determinazione e grande umanità, contribuendo in maniera decisiva a salvare una vita umana. Un gesto che ha evidenziato non solo le elevate competenze professionali dell’agente, ma anche il profondo spirito di servizio e l’attaccamento ai valori delle istituzioni. Nel testo dell’attestato di encomio solenne, il commissario Mattei ha voluto riconoscere “il valore personale, il coraggio e il prezioso contributo offerto al Corpo di Polizia Municipale e alla cittadinanza di Messina”, conferendo il riconoscimento “con orgoglio” per aver reso onore alla città e all’Istituzione.

Rivolgendosi poi ai sei nuovi agenti presenti alla cerimonia, il commissario Mattei ha voluto sottolineare il significato dell’encomio conferito all’assistente Previti, indicandolo come esempio concreto di dedizione, altruismo, senso del dovere e vicinanza alla comunità, valori fondamentali che devono accompagnare quotidianamente l’azione di ogni appartenente alla Polizia Municipale. Successivamente, i sei nuovi agenti della Polizia Municipale di Messina, assunti a tempo pieno e indeterminato, hanno prestato la promessa solenne pronunciando la formula di rito: “Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione e per il bene pubblico”.

Mattei ha infine rivolto ai nuovi agenti il proprio augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Municipale nella tutela della legalità, della sicurezza urbana e della vicinanza ai cittadini, rinnovando al contempo all’assistente Previti i più sentiti ringraziamenti per l’alto esempio offerto alla città di Messina e all’intero Corpo.