 Elezioni 2026 a Messina, dal 18enne alla 92enne l'esercito dei 1.926 candidati

Elezioni 2026 a Messina, dal 18enne alla 92enne l’esercito dei 1.926 candidati

Marco Olivieri

Elezioni 2026 a Messina, dal 18enne alla 92enne l’esercito dei 1.926 candidati

Tag:

giovedì 21 Maggio 2026 - 15:00

Un boom di candidature tra Consiglio comunale e Circoscrizioni Ma ce la faranno solo in 33 a Palazzo Zanca e 70 nei Quartieri

MESSINA – Fortunata La Rosa di anni ne ha 92. Giacomo Lupò diciotto. Sono solo due dei 1.926 candidati tra Consiglio comunale e Circoscrizioni alle amministrative 2026 a Messina. Ma ne rimarranno soltanto 33 nell’aula consiliare di Palazzo Zanca e 70 nei sette Quartieri.  26 le liste al Consiglio comunale e 128 quelle presenti nelle sette Circoscrizioni.

Si vota 24 e 25 maggio. I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Scheda elettorale candidati sindaci e liste

Nel Messinese si vota in 17 Comuni: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

“Sulla scheda è possibile votare per il candidato sindaco e per una lista collegata, oppure esprimere un voto disgiunto (candidato sindaco e lista non collegata). Per il Consiglio comunale si possono indicare fino a due preferenze: in caso di doppia preferenza è obbligatorio indicare un candidato di genere diverso”, ricorda il Comune di Messina. Sarà pure attiva l’applicazione “dove voto” per individuare il seggio.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
12enne violentata a casa, scuola denuncia e si scopre l’orrore
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED