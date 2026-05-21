Elezioni 2026 a Messina, dal 18enne alla 92enne l’esercito dei 1.926 candidati

Un boom di candidature tra Consiglio comunale e Circoscrizioni Ma ce la faranno solo in 33 a Palazzo Zanca e 70 nei Quartieri

MESSINA – Fortunata La Rosa di anni ne ha 92. Giacomo Lupò diciotto. Sono solo due dei 1.926 candidati tra Consiglio comunale e Circoscrizioni alle amministrative 2026 a Messina. Ma ne rimarranno soltanto 33 nell’aula consiliare di Palazzo Zanca e 70 nei sette Quartieri. 26 le liste al Consiglio comunale e 128 quelle presenti nelle sette Circoscrizioni.

Si vota 24 e 25 maggio. I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Nel Messinese si vota in 17 Comuni: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

“Sulla scheda è possibile votare per il candidato sindaco e per una lista collegata, oppure esprimere un voto disgiunto (candidato sindaco e lista non collegata). Per il Consiglio comunale si possono indicare fino a due preferenze: in caso di doppia preferenza è obbligatorio indicare un candidato di genere diverso”, ricorda il Comune di Messina. Sarà pure attiva l’applicazione “dove voto” per individuare il seggio.

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