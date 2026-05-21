Scontro mortale a Francavilla di Sicilia, muore 45enne

Impatto violento tra una moto e un fuoristrada nel tratto tra Castiglione e Francavilla di Sicilia. Inutili i soccorsi del 118 per un centauro acese

Un gravissimo scontro frontale ha insanguinato le strade della valle dell’Alcantara, ieri, costando la vita a un uomo di quarantacinque anni. Il dramma si è consumato lungo l’arteria provinciale 7/I, nel tratto che unisce il territorio di Castiglione a quello di Francavilla di Sicilia, a brevissima distanza dalla linea di demarcazione che separa il comprensorio catanese da quello messinese.

La vittima è Concetto Francesco Conti, un motociclista originario di Acireale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava scendendo lungo la carreggiata verso l’abitato di Francavilla quando, superata una sequenza di due curve in pendenza, la sua due ruote è andata a impattare violentemente contro una Suzuki Vitara che viaggiava nella direzione opposta, risalendo la carreggiata verso la montagna.

Il violento scontro non ha lasciato scampo al conducente della moto. I sanitari dell’ambulanza del 118, giunti sul posto, hanno tentato a lungo ogni manovra di rianimazione possibile, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi e il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia municipale di Francavilla, impegnati nei rilievi planimetrici e nella raccolta degli elementi utili a fare piena luce sulle cause che hanno provocato la collisione.

