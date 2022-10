"Salvate dal degrado la scalinata Cagliaferro nel centro di Messina" - Tempostretto

Un appello accorato al Comune

Le segnalazioni dei lettori: “Vorrei evidenziare lo stato di degrado, nonostante le continue sollecitazioni agli enti preposti, in cui versa la zona centro. In particolare, è stata ripetutamente segnalata al Comune di Messina la presenza di uno spazio verde adiacente alla scalinata Cagliaferro colmo di rovi ma soprattutto di rifiuti di ogni genere, anche nocivi. Si tratta di una scalinata vicina alla via Tommaso Cannizzaro. Questi spazi verdi sono diventati oggetto di discarica da parte di cittadini incivili che quotidianamente gettano rifiuti di ogni genere. È altresì stato segnalato del quotidiano abbandono di piatti di plastica e mangiare per animali lungo la scalinata. Cosa che non consente nemmeno a bambini e persone con più difficoltà di potersi sorreggere lungo i lati, così come è stato invano richiesto l’intervento di chi di dovere per la presenza di cocci di vetro rotti taglienti e pericolosi”.

Aggiunge il lettore: “Gli stessi vigili urbani, in una relazione, hanno evidenziato lo stato di assoluto degrado e di pericolo, oltre la presenza di un albero secco alto circa 10 mt. definito pericolante. A nulla è valsa anche la richiesta di posizionamento di una telecamera volta a contrastare l’abbandono di rifiuti e materiali edilizi. La scalinata Cagliaferro è sita nelle adiacenze della Via T. Cannizzaro ed è inoltre passaggio di numerosi turisti che al momento non possono fare altro che ammirare lo stato di inciviltà regnante in questa città e scattare foto ai rifiuti”.