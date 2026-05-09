Salvatore Salvaggio aderisce a Sicilia Sovrana di Angelo Giorgianni

Il movimento politico dell'ex senatore incassa il sostegno del sindaco di Reitano.

REITANO – Salvatore Salvaggio, sindaco di Reitano, ha aderito al movimento politico Sicilia Sovrana di Angelo Giorgianni. Lo ha comunicato lo stesso ex magistrato ed ex senatore, spiegando che il primo cittadino del piccolo Comune della provincia di Messina. Per Giorgianni, l’adesione di Salvaggio “rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un progetto politico autenticamente siciliano, fondato sulla difesa dell’autonomia, della sovranità della Sicilia, della dignità dei territori e dei diritti del

popolo siciliano”.

Salvaggio è il primo sindaco del Messinese ad aderire. Per Giorgianni “Sicilia Sovrana continua a crescere attraverso l’incontro con amministratori, professionisti, giovani, lavoratori e cittadini che credono nella necessità di un cambiamento reale, libero dalle vecchie logiche di potere che per troppo tempo hanno mortificato la nostra Terra. La scelta del sindaco Salvatore Salvaggio conferma che il nostro programma di

governo viene riconosciuto come una proposta seria, concreta e credibile per restituire centralità politica, economica e istituzionale alla Sicilia”.