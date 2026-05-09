Zafferia. Danneggiata la condotta idrica, erogazione sospesa per consentire la riparazione

Al lavoro la stessa impresa che ha provocato il danno

Durante i lavori di realizzazione del centro commerciale di Zafferia, – operando in alveo fluviale in modo imprevedibile ovvero fuori dal perimetro operativo di cantiere – dice Amam -, l’impresa impegnata nei lavori ha divelto la tubazione principale che alimenta la distribuzione in rete a Zafferia e sta provvedendo a ripararla.

I tecnici di Amam sono subito accorsi per dare supporto tecnico e vigilare il corretto svolgersi dei lavori di riparazione, anche al fine di limitare al massimo i tempi di ripristino dell’erogazione idrica che, sino a quando le operazioni non saranno concluse, resterà sospesa.

Amam resta sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto che si richiedesse e assicurare il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti.