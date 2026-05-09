 Zafferia. Danneggiata la condotta idrica, erogazione sospesa per consentire la riparazione

Zafferia. Danneggiata la condotta idrica, erogazione sospesa per consentire la riparazione

Redazione

Zafferia. Danneggiata la condotta idrica, erogazione sospesa per consentire la riparazione

sabato 09 Maggio 2026 - 11:45

Al lavoro la stessa impresa che ha provocato il danno

Durante i lavori di realizzazione del centro commerciale di Zafferia, – operando in alveo fluviale in modo imprevedibile ovvero fuori dal perimetro operativo di cantiere – dice Amam -, l’impresa impegnata nei lavori ha divelto la tubazione principale che alimenta la distribuzione in rete a Zafferia e sta provvedendo a ripararla.

I tecnici di Amam sono subito accorsi per dare supporto tecnico e vigilare il corretto svolgersi dei lavori di riparazione, anche al fine di limitare al massimo i tempi di ripristino dell’erogazione idrica che, sino a quando le operazioni non saranno concluse, resterà sospesa.

Amam resta sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto che si richiedesse e assicurare il servizio sostitutivo di approvvigionamento con autobotti.

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