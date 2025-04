“Salviamo Palazzo Formento a Messina”

L'iniziativa stamattina del consigliere Russo e del presidente Verso, con il Consiglio della V Municipalità

MESSINA – Seconda assemblea civica per la difesa e la tutela di Palazzo Formento. Si è svolta stamattina sul lungomare “Belfiore” del Ringo, nello spazio di fronte alla chiesa del Ringo, un’iniziativa per fare il punto sullo “stato dell’arte in merito alla salvaguardia del palazzo e alle ipotetiche soluzioni di recupero a fine collettivo”. In primo piano il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Russo e Raffaele Verso, presidente della V Municipalità. Presenti associazioni e cittadini per chiedere la “riqualificazione dell’area”.

Palazzo Formento secondo gli alunni della Beata Eustochia

Così Russo già nel gennaio 2024: “Si tratta di uno degli ultimi e rari esempi di architettura settecentesca superstiti a Messina. Palazzo Formento può essere recuperato alla città. Quando i privati non ce la fanno, devono essere le istituzioni a intervenire. La Sovrintendenza ha vincolato la struttura e ora tocca al pubblico fare la sua parte”.

Con il Consiglio della V Municipalità, il presidente Verso da tempo ventila l’idea di proporre “l’esproprio per pubblica utilità, se i privati non dovessere intervenire”. Da un lato, c’è un’esigenza di messa in sicurezza. Dall’altro, quella di riprendere un pezzo del passato e valorizzarlo.