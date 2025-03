Salvini: “Il progetto ponte approderà presto al Cipess”

Il ministro ha risposto oggi, durante un question time, a un'interrogazione di Bonelli per Avs, che ha sostenuto: "Il parere negativo Vinca è vincolante"

Question time alla Camera dei deputati sul ponte sullo Stretto. Così il ministro Matteo Salvini risponde al parlamentare Angelo Bonelli per il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra: “Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina approderà presto al Cipess, nel rispetto di tutti gli standard e le direttive ambientali di settore”. Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo a una interrogazione relativa alle misure compensative ambientali (fonte Rai Parlamento).

L’ipotesi più logica è che la cosiddetta fase tre dello screening sia svolta dalla stessa commissione Vinca (Valutazione d’incidenza ambientale) per poi affidare il progetto al Comitato interministeriale per la programmazione economica. In caso di valutazione Vinca negativa, a prendersi la responsabilità di avviare la grande opera dovrebbe essere il Consiglio dei ministri.

“Insistete su un progetto che ha ricevuto il parere negativo Vinca”

Ha chiesto il deputato Bonelli, portavoce dei Verdi, al ministro Salvini: “Ministro Salvini, non è vero che il progetto del Ponte sullo Stretto sarà presto al Cipess. La Valutazione d’Incidenza ambientale (Vinca) ha dato parere negativo. E voi insistete nel portarlo avanti, ignorando che l’opera ricade su aree ambientalmente di pregio vincolate dall’Unione europea. Lei dice che il progetto è stato valutato da tanti tecnici. Ma quali? Non esiste un organismo tecnico pubblico che lo abbia validato. Il Cipess lo valuterà, ma con quale credibilità, se il comitato incaricato è composto da sette persone senza competenze specifiche? Dobbiamo forse fidarci della società Stretto di Messina o di un comitato scientifico di dubbia indipendenza?” (fonte Europa Verde).

“Chi darà il via libera? Giorgia Meloni? Ha competenza in materia di ponti?”

Ha proseguito a nome del gruppo Avs: “Lei sostiene di aver parlato di infrastrutture con il vicepresidente Vance. Considerato che Trump ha definito gli europei parassiti, io vorrei ricordare che le vere politiche parassitarie sono quelle di chi toglie soldi alle strade, agli ospedali, alle scuole del nostro Paese per realizzare un’opera inutile. Questo progetto sottrae 15 miliardi all’Italia senza reali benefici. Anche nella sua Lega, quella del Nord, c’è chi non lo vuole. Lei danneggia il Sud, togliendo risorse a scuole e ferrovie per un’opera che nemmeno il Consiglio superiore dei lavori pubblici può esaminare. Perché lo tenete nascosto, signor ministro? Noi dobbiamo lavorare in nome dell’interesse pubblico ed ecco perché il tema del Cipess è un problema molto serio: chi darà il via libera? Giorgia Meloni? Ha competenza in materia di ponti? State facendo un enorme forzatura”

Foto di Salvini da Italpress.

