Salvini lunedì in Calabria al Porto di Gioia e poi a Reggio per inaugurare la nuova sede della Lega - Tempostretto

Salvini sarà a Reggio Calabria per l’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Domenico Muratori 41/c, con conseguente conferenza stampa

Lunedì 20 novembre il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini sarà in Calabria. In mattinata, sarà al Porto di Gioia Tauro, in occasione dell’attracco e della cerimonia di battesimo di Msc Celestino Maresca, una delle navi portacontainer più grandi ed a più basso consumo di carburante al mondo. L’evento si terrà presso il Medcenter Container Terminal in occasione del suo 30° Anniversario.

A seguire, il segretario federale sarà a Reggio Calabria per l’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Domenico Muratori 41/c, con, conseguente conferenza stampa e incontro militanti. Infine, alle 17.00 in Regione, presso la Sala Monteleone, per incontro su “Sviluppo, Infrastrutture e Trasporti”.