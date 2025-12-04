San Ferdinando. Arrestato 17enne per tentato omicidio aggravato ai danni di un altro minore

SAN FERDINANDO – La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, nei confronti di un diciassettenne di San Ferdinando.

Il provvedimento trae origini dai fatti avvenuti lo scorso mese di agosto quando, nei pressi del lungomare di San Ferdinando, vicino a un locale notturno, un minore avrebbe colpito un altro coetaneo con un’arma da punta e da taglio di cui si era precedentemente dotato.

A seguito dell’aggressione, la giovane vittima è stata sottoposta d’urgenza ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Polistena e, grazie alle tempestive cure sanitarie, è riuscita a scongiurare l’evento infausto.

La segnalazione dell’episodio, avvenuta ad opera di un conoscente della vittima, pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza, ha consentito il tempestivo intervento della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, che ha prestato i primi soccorsi e raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Le indagini svolte successivamente dai poliziotti di Gioia Tauro , coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’autore dell’accoltellamento che, sin dai primi momenti, si era allontanato dal luogo dei fatti.

In considerazione della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il collocamento in comunità del minore, che è stato accompagnato presso una struttura dedicata.