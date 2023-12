San Ferdinando. Fuochi artificiali, sequestrati 6 kg di polvere pirica, denunciata una donna - Tempostretto

Oltre ai classici petardi e fuochi d’artificio, è stato rinvenuto un involucro di colore rosso con una miccia completamente costruito artigianalmente

SAN FERDINANDO – Una donna, residente del posto, è stata deferita dai carabinieri alla Procura della Repubblica, perchè trovata in possesso di materiale esplodente.

Durante una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione della signora, nella zona centrale di San Ferdinando, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno del garage dell’abitazione della donna, diverse scatole contenenti decine di fuochi artigianali di varie marche per un peso complessivo di circa 6 kg. Tra il materiale sequestrato, oltre ai classici petardi e fuochi d’artificio, è stato rinvenuto un

involucro di colore rosso con una miccia completamente costruito artigianalmente e privo di

classifica ed etichettatura. La detenzione di materiale di questa tipologia, privo di qualsiasi riconducibilità ed etichettatura, costituisce di per sé un reato. La regolamentazione sulla materia, infatti è stringente e pone un limite al massimo detenibile dal singolo e oltre questa misura vi è la necessità di denunciarne la detenzione all’autorità di pubblica sicurezza e di ottenere una apposita licenza.