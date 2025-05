San Ferdinando. Inaugurata la nuova Caserma dei carabinieri, intitolata al brigadiere Antonio Marino FOTO

Alla cerimonia hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo

SAN FERDINANDO – A San Ferdinando, è stata inaugurata la nuova Stazione Carabinieri. Una cerimonia che ha fatto registrare la presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.



La caserma dell’Arma è intitolata al brigadiere Antonino Marino, Comandante della Stazione di San Ferdinando, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. Originario di San Lorenzo , il brigadiere Marino, già comandante della Stazione di Platì, aveva assunto il comando della Stazione Carabinieri di San Ferdinando il 4 febbraio 1988. Il 9 settembre 1990, mentre si trovava a Bovalino per far visita ai familiari della moglie durante i festeggiamenti patronali, fu assassinato in un vile agguato mafioso, nel quale rimasero feriti anche la consorte, incinta, ed il figlio.



Terminata la resa degli onori al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato letto il messaggio del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che, dopo aver rivolto il suo più sincero saluto ai presenti, ha sottolineato come in questa giornata viene celebrato il successo della collaborazione tra Istituzioni, esprimendo un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel promuovere l’iniziativa, che rafforza il legame tra territorio, cittadinanza e Arma dei Carabinieri.

Un pensiero commosso è stato indirizzato alla signora Vittoria Rosetta Dama, vedova del brigadiere Marino ed ai figli Francesco e Antonino: parole che nascono dal cuore, prima ancora che dal ruolo ricoperto. Il Ministro ha rivolto un saluto riconoscente al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e a tutti i Carabinieri che, in ogni parte d’Italia, servono lo Stato con lealtà, senso del dovere e spirito di sacrificio.

Il Sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, che bisogna “crescere e migliorarsi nel solco della legalità, requisito essenziale per ogni sviluppo virtuoso nel perimetro della convivenza civile”.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha ringraziato l’amministrazione comunale poiché questo intervento è stato finanziato interamente con risorse del Comune di San Ferdinando.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo ha evidenziato come la nuova sede della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando rappresenti un’infrastruttura moderna, funzionale e strategicamente posizionata nel cuore del centro urbano, pensata per migliorare l’efficacia operativa e la

vicinanza al cittadino. L’edificio, frutto di un intervento di riqualificazione di una struttura preesistente mai utilizzata, è stato recuperato con un approccio sostenibile che ha evitato nuovo consumo di suolo e ridotto l’impatto ambientale.

La nuova caserma garantisce spazi più adeguati, vivibili e idonei alle esigenze del personale, contribuendo al rafforzamento del presidio di legalità sul territorio. Intitolata al Brigadiere Antonino Marino, caduto per mano della criminalità organizzata, la sede è anche un simbolo concreto di memoria, giustizia e impegno nella difesa dei valori costituzionali. In un’area storicamente colpita dalla presenza di fenomeni criminali, l’Arma dei Carabinieri rinnova così la propria funzione di prossimità, ascolto e tutela delle comunità oneste, confermando la propria presenza come presidio di sicurezza e coesione sociale.



Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, nel corso del suo intervento ha voluto salutare le associazioni d’Arma, testimonianza della tradizione e anche delle famiglie dei Carabinieri. l’Autorità politica proseguendo ha sottolineato come, nonostante la Stazione Carabinieri si sia evoluta nei decenni, il ruolo del Comandante di Stazione è rimasto immutato nel tempo, punto di riferimento per le Istituzioni e per i cittadini. Inoltre, ha ricordato come, due anni fa circa, su iniziativa del Governo, a Caivano è stato attuato il “decreto Caivano” e oggi, quel modello è stato esportato anche a San Ferdinando, per dare un alloggio dignitoso alle persone più bisognevoli.

La cerimonia ha raggiunto il suo momento più toccante con la scopertura della targa di intitolazione della nuova caserma al Brigadiere Antonino Marino, militare a cui l’Arma dei Carabinieri, per il suo estremo sacrificio, ha conferito dapprima un encomio solenne e, successivamente, la Medaglia d’Oro al Valor Civile con la motivazione: “Comandante di Stazione impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo e incondizionata dedizione, fornendo determinanti contributi alla lotta contro efferate

organizzazioni criminali fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da vile agguato. Splendido esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere. Bovalino, il 09.09.1990.”

La nuova sede della Stazione Carabinieri sorge all’interno di un immobile di proprietà del Comune di San Ferdinando, oggetto di un’importante opera di riqualificazione. La struttura è stata riconvertita in un presidio istituzionale, restituendo alla collettività un bene pubblico finalmente al servizio della legalità.

È significativo come presso la Stazione Carabinieri ci sia “una stanza tutta per sé” promossa dal Soroptimist International d’Italia: uno spazio riservato, accogliente e protetto, dedicato all’ascolto e all’accoglienza delle vittime di violenza, con l’obiettivo di garantire un ambiente più umano e sensibile in cui poter denunciare in sicurezza.