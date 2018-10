Impresa edile con discarica abusiva. Multa da 30mila euro e una denuncia

SAN FRATELLO - Violazione delle norme in materia ambientale e di quelle sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. E' stato denunciato per questo il proprietario di un'impresa edile, a San Fratello, dai carabinieri di Santo Stefano Camastra. I militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza di una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi, in cui erano accatastati tubi dismessi, pneumatici, lamiere e carcasse di veicoli.

Inoltre i dipendenti non erano stati sottoposti alle visite mediche, non avevano ricevuto la formazione obbligatoria sui rischi connessi all’attività lavorativa e non erano dotati dei dispositivi di protezione individuale. C'era anche un lavoratore in nero e un sistema di videosorveglianza non autorizzato.

Al termine delle verifiche l’area è stata sottoposta a sequestro penale, l’attività è stata sospesa ed a carico dell’imprenditore sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di oltre 30mila euro.

Gli stessi carabinieri hanno arrestato anche un 50enne di San Fratello, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi, ricettazione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo, con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso, è stato fermato in macchina, per un controllo. Nel portaoggetti dello sportello aveva avvolto in un panno un revolver calibro 38, privo di marca e matricola, con 5 cartucce nel tamburo ed un bastone in legno lungo 72 centimetri tra il sedile anteriore lato guida e la portiera. Inoltre nel marsupio che l’uomo indossava i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico lungo 22 centimetri.

Il revolver e le armi bianche sono state sequestrate e il 50enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.