San Luca. Avverte un malore durante un'escursione, soccorso dai vigili del fuoco - Tempostretto

SAN LUCA – Un uomo di 69 anni, durante un’escursione lungo il sentiero turistico Samo-Montalto, è stato soccorso dai vigili del fuoco in seguito ad un malore. L’uomo si trovava insieme ad altri escursionisti e dopo aver inviato la segnalazione ai vigili del fuoco di Reggio Calabria, sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bianco e si allertava contestualmente il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania.

Raggiunto il punto dove era situato il malcapitato, i vigili del fuoco di insieme al personale del Suem118 prestavano i primi soccorsi che veniva imbarellato e posto in sicurezza, e attraverso il verricello veniva trasferito a bordo dell’elicottero Drago VF146 che lo trasportava all’aeroporto dello Stretto dove veniva affidato all’ambulanza del 118 fatta giungere dal GOM di Reggio Calabria per il successivo trasferimento in ospedale.