San Luca. Ritrovato il 39enne disperso in zona Montalto - Tempostretto

L'uomo, trovato in buone condizioni, è stato comunque condotto presso la Guardia Medica di Gambarie per i controlli del caso

SAN LUCA – È stato ritrovato, questa mattina intorno alle 09:40, dai tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Cnsas Calabria e da un Vigile del Fuoco, il 39enne uscito di casa nella mattinata di ieri con l’intento di raggiungere a piedi il Santuario di Polsi. Le ricerche, riprese intorno alle 6:00, si sono concentrate in un’area molto impervia. Il 39enne è stato ritrovato, a Passo della Sibilla, in buone condizioni.

L’uomo, trovato in buone condizioni, è stato comunque condotto presso la Guardia Medica di Gambarie per i controlli del caso e non si è resa necessaria l’attivazione dell’elicottero del 5° Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria.