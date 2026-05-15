 I 100 anni di Giovanna Arena, una vita dedicata a cucito, ricamo e coltivazione di rose

I 100 anni di Giovanna Arena, una vita dedicata a cucito, ricamo e coltivazione di rose

Redazione

I 100 anni di Giovanna Arena, una vita dedicata a cucito, ricamo e coltivazione di rose

venerdì 15 Maggio 2026 - 11:40

Ieri i festeggiamenti in famiglia

Ieri Giovanna Arena, amata nonna e bisnonna originaria di San Filippo Inferiore, ha spento 100 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. Nata nel 1926, rimase orfana a quattro anni e perse una sorella a tredici; nonostante le difficoltà, ha attraversato un secolo di storia con coraggio e serenità.

Per tutta la vita ha messo a frutto mani laboriose: cucendo e ricamando, dedicandosi con cura anche alla coltivazione di rose profumate che arricchivano la sua casa. La signora Giovanna è stata testimone di profondi cambiamenti sociali e ha sempre trasmesso ai familiari i valori della resilienza e dell’amore per la famiglia.

«Non ho segreti per la longevità — sorride Giovanna — solo tanto affetto per la famiglia». Ancora lucida e spiritosa, condivide spesso ricordi della giovinezza nella residenza che oggi la ospita.

La festa, intima ma calorosa, ha visto la partecipazione delle due figlie con i mariti, quattro nipoti e tre pronipoti, che si sono riuniti per brindare a questo traguardo straordinario. Presenti anche il personale della residenza e, per la 2ª Circoscrizione, il presidente Davide Siracusano che ha consegnato una targa ricordo.

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