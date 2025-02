San Matteo Basket in semifinale playoff, l’Unime cede anche in gara 2

Senza storia anche gara due tra San Matteo e Unime, le biancorosse avanzano al turno successivo dove troveranno Viagrande

MESSINA – San Matteo Basket chiude la serie contro l’Unime e avanza in semifinale playoff della Serie B femminile. La formazione biancorossa si è ripetuta dopo la vittoria schiacciante di qualche giorno fa al Polivalente della Cittadella, al PalaRitiro la squadra di coach Simona Grillo si porta sul 2-0 in questa serie di quarti di finale ed elimina la formazione universitaria. Adesso si punta alla finale superando prima Viagrande che attendeva in semifinale e avrà l’eventuale terza partita della serie da disputare tra le mura amiche.

Al termine della partita queste le parole di due classe 2007 della Lucchesi Serramenti Federica Morabito: “Una bella partita, primo anno a San Matteo e con le mie compagne quest’anno mi trovo benissimo”, a cui sono seguite le dichiarazioni di Alice Vinci: “Contenta di essere partita nel quintetto, sono grata alla squadra e alle compagne per queste opportunità che sto avendo, contenta anche di giocare con un membro della mia famiglia, mia zia Martina (Cosenza, ndr) mi dà molti consigli. Emozionata di confrontarmi con Spampinato di Viagrande, ci alleneremo al meglio e non vediamo l’ora”.

Analisi più dettagliata della più esperta Federica Polizzi: “La partita a livello mentale era complicata, questa sera ci mancavano Simona Cascio e Ludovica Arigò, abbiamo compensato con le ragazze più piccole sul parquet che non hanno demeritato. Partite del genere, e anche la semifinale che seguirà, si preparato facendo attenzione ai dettagli. Un minimo errore o una distrazione può far rischiare di perdere la partita. Avremo un po’ di riposo in più ma confido che con concentrazione e cuore riusciremo a portare a casa anche la semifinale”.

San Matteo – Ssd UniMe 59-24

Partita ma in discussione con il San Matteo che sblocca la gara dopo un paio di minuti di studio in cui nessuna delle due formazioni va a canestro. Le biancorosse chiudono avanti il primo quarto 14-4 e all’intervallo lungo sono saldamente al comando per 29-9 trovando il massimo vantaggio in partita. La formazione universitaria non riuscirà e reagire negli ultimi due quarti ceduto 12-8, il terzo, e 18-7, il quarto. Non ci sarà dunque nemmeno la vittoria di un parziale a limitare i danni.

Tabellino

Parziali: 14-4, 15-5, 12-8, 18-7.

Arbitri: Federico Oliveri di Paternò & Antonio Cantarella di Giarre.

Lucchesi Serramenti San Matteo: Federica Morabito 8, Mallouk 7, Raffaella Melita 9, Quattrocchi, Mercancini 5, Ingrassia, Cosenza 10, Vinci 2, Cafarella 2, Renata Melita 11, Polizzi 5.

Allenatore: Simona Grillo. Assistente: Emanuele Lucchesi.

Ssd UniMe: Palermo 4, Minutoli, Cundari 2, Versace, Fiorentino, Alessandra Melita 2, Lekaj 5, Asia Morabito 5, Sahin 6, Costantino.

Allenatore: Elisabetta Venticinque.

