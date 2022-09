San Piero Patti, si svuota il consultorio. Sindaco scrive all'Asp - Tempostretto

Rimpiazzare il ginecologo non più in servizio è la priorità della comunità sanpierota, spiega Cinzia Marchello

SAN PIERO PATTI – Da mesi al consultorio di San Piero Patti manca personale. Si tratta di un presidio importante per il comune collinare, che aiuta a sopperire alla scarsa offerta sanitaria della zona. In particolare era preziosa la figura del ginecologo, che visitava periodicamente allo sportello dell’ex ospedale Paladino Bua, dove oggi è ospitato anche il PTE.

Il sindaco Cinzia Marchello scrive perciò all’Asp: “Il consultorio di San Piero si è sempre distinto come vero punto di riferimento per tutti i comuni del comprensorio ed è assolutamente necessario che si provveda alla nomina dei medici specialisti e delle atre figure previste in organico con il fine di garantire una piena funzionalità della struttura a tutto beneficio dei numerosi utenti.”