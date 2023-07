San Piero Patti, ecco chi paga meno la Tari - Tempostretto

Chi ha diritto alle agevolazioni e come ottenerle

San Piero Patti – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, ha istituito il fondo Tari 2023 per la concessione di agevolazioni alle famiglie che consentirà alle famiglie a basso reddito di far fronte agli aumenti esponenziali dei costi dello smaltimento rifiuti.

Possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di San Piero Patti (purché in regola con i pagamenti di imposte e tasse nei confronti del Comune) appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

a) Nuclei famigliari con un ISEE fino a 15.000,00 €;

b) Pensionati per invalidità civile dal 75%.

La domanda di agevolazione va presentata entro le ore 12:20 del 17 luglio 2023 sui modelli predisposti dal Comune. Alla domanda occorre allegare attestazione ISEE 2023 del proprio nucleo anagrafico e, per la sola categoria degli invalidi, il verbale ASP\INPS di riconoscimento dell’invalidità.

“Si tratta di una misura a cui tiene molto l’esecutivo Marchello ed è stata fortemente volta da esso – spiega l’assessore Gianluca Di Bella – questa misura sarà finanziata interamente dal bilancio comunale con un impegno pari a 20.600 euro. Ciò è stato possibile grazie alla gestione accurata dell’amministrazione Marchello che fa sì che S. Piero rientri tra i pochissimi comuni “virtuosi” che possono applicare tale agevolazione per aiutare le famiglie in difficoltà.

“A differenza degli anni passati – spiegano la sindaca Marchello e l’assessore Di Bella – in cui il Governo aveva garantito delle risorse per fronteggiare l’emergenza Covid (oggi misure cessate con la fine dell’emergenza) e i cittadini hanno potuto ottenere degli sconti sulle bollette, abbiamo deciso di studiare una misura di aiuto analoga ma con accesso a coloro che hanno un ISEE fino a 15 mila euro perché la nostra intenzione è quella di andare incontro ed aiutare il maggior numero di persone”