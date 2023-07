San Saba, in spiaggia i mezzi per la pulizia fanno zig zag - Tempostretto

Secondo alcuni residenti le operazioni vanno avanti da giorni ma la presenza delle barche non aiuta.

MESSINA – La pulizia della spiaggia a San Saba è in corso. Da diversi giorni i cittadini del villaggio osservano diversi mezzi meccanici lavorare lungo l’arenile. Un’operazione non semplice a causa delle numerose imbarcazioni “parcheggiate” su tutto il litorale, al fianco di trattori funzionanti o abbandonati. Uno zig zag che complica i lavori, rallentandoli.

Intanto i residenti si godono il ripristino della segnaletica. Un grosso banco di prova arriverà proprio nel pomeriggio di oggi, quando in un noto locale della zona sono attesi centinaia di giovani per l’appuntamento del martedì pomeriggio, diventato un must nelle ultime settimane. La speranza per gli abitanti e di non incappare più in auto in senso vietato o parcheggi selvaggi che possano complicare l’entrata e l’uscita dal paese.