San Saba, la viabilità cambia: sensi unici solo dall’1 giugno al 30 settembre

Doppio senso lungo tutto il villaggio nei mesi restanti

MESSINA – A San Saba cambierà la viabilità, che vivrà due diverse “stagioni”. Dall’1 giugno al 30 settembre, con l’ordinanza 754 del dipartimento servizi manutentivi, infatti, vigeranno i due sensi unici che permetteranno a chi “scenderà” dalla SS113 dir verso il lungomare di girare a destra o a sinistra, senza incontrare nessuno. Nei mesi restanti, invece, si potrà circolare con il doppio senso su tutto il lungomare.

La scelta di mantenere i sensi unici in estate è dettata dall’aumento del flusso veicolare, vertiginoso soprattutto nel weekend. La regolamentazione in base ai mesi era stata richiesta dalla consigliera comunale Margherita Milazzo, che si era fatta portavoce delle istanze dei cittadini in una zona che nei mesi estivi è presa d’assalto, mentre in quelli invernali vive in modo nettamente più tranquillo.