San Valentino sulle pensiline Atm: frasi e canzoni d’amore “sparse” in tutta Messina

L'iniziativa dell'azienda trasporti già visibile da alcuni giorni: abbellite le pensiline con versi tratte da canzoni romantiche per la festa degli innamorati

MESSINA – Le pensiline che Atm ha sistemato alle fermate degli autobus ormai da diversi mesi hanno cambiato volto negli ultimi giorni. Come fatto per in occasione del Pride, lo scorso luglio, ancora una volta la scelta dell’azienda guidata dalla presidente Carla Grillo è stata di veicolare messaggi d’amore. E non è un caso, visto che la settimana che si apre è quella della festa degli innamorati.

Ma poiché San Valentino, venerdì 14 febbraio, quest’anno cade precisamente nella settimana del Festival di Sanremo, per abbellire le pensiline sono state scelte frasi tratte da canzoni romantiche, che ora campeggiano in tutta la città. E non a caso la testimonial scelta è una cantante messinese, Annalaura Princiotto. L’iniziativa, che Atm lancerà ufficialmente nelle prossime ore, punta ad abbellire la città con messaggi positivi e a tema, vista la settimana appena iniziata.