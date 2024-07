“Il nostro amore in continuo movimento”: i manifesti per il Pride sulle pensiline Atm

I colori dell'arcobaleno come invito a "rispettare genere, orientamento sessuale, origine, età, religione e abilità di ogni persona"

MESSINA – Belle, colorate, in italiano e in tutte le altre lingue del mondo. Ma soprattutto importanti per lanciare un messaggio preciso: “Il nostro amore in continuo movimento”. L’Atm ha installato i manifesti con i colori dell’arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtqia+. Come promesso, l’installazione arriva nella settimana del Pride, che si terrà sabato prossimo, 20 luglio, lungo le vie del centro città. Lo slogan sarà “Diritti d’aMare“.

L’azienda ha spiegato che “il messaggio è un invito rivolto a tutti a rispettare l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine, l’età, la religione e le abilità di ogni singola persona in ogni contesto sociale”.