Sancataldese-Messina, Azzara: “Il gruppo e le idee ci sono”

Le parole del grande protagonista della rimonta peloritana al "Mazzola". Il ds Martello: "Squadra che può solo migliorare, noi ce la metteremo tutta per salvarci"

SAN CATALDO – Dal post gara del “Valentino Mazzola”, dove il Messina ribalta la Sancataldese, ottenendo la vittoria col risultato di 1-3, si mette in luce, partendo dalla panchina, l’ex Angelo Azzara. L’attaccante palermitano sarà l’uomo partita grazie alle due reti segnate e lo merita anche perché era tra il gruppo di giovanissimi che senza allenamenti e ancora senza allenatore e direttore sportivo era in campo a rappresentare il Messina contro la Vigor Lamezia in trasferta nel turno preliminare di Coppa Italia.

L’autore della prima rete stagionale del Messina Azzara commenta così a fine partita: “Una partita difficile per noi. Veniamo da una situazione complicata, ma siamo venuti qui con le nostre idee abbiamo fatto la nostra partita ed è andata bene. Primo tempo meglio loro, un po’ sotto noi, ci manca la preparazione e ci serviranno tutti gli allenamenti che verranno per l’amalgama. Il gruppo c’è, la società ha costruito una buona squadra, non è facile partire con pochi allenamenti. Ripartiamo da questa vittoria”.

Giovanni Martello, direttore sportivo del Messina: “Sono le cose del calcio che non hanno spiegazioni, il cuore che hanno messo i ragazzi in campo si vede. Siamo partiti guardinghi ma con pochi allenamenti dobbiamo guardarci in campo, poi senza nulla da perdere nel secondo tempo siamo usciti alla grande e si è visto il vero Messina. Stiamo cercando di salvare la squadra, ce la metteremo tutta. Una piazza come questa non può rimanere senza calcio. Ce la metteremo tutta ma dobbiamo guardare anche ciò che succede in altre sedi (il riferimento alle decisioni del tribunale, ndr). Questa squadra ha margini di miglioramento abbiamo fatto solo dieci allenamenti, nell’intesa tra loro e parte atletica dovremo migliorare sicuro. A fine partita sono entrato in campo e ho elogiato tutto il gruppo, venti ragazzi che remano tutti nella stessa direzione”.

Fonte radio “Studio 55”

Articoli correlati