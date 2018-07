Sequestrata la salma del piccolo Moise. La ministra Grillo chiede relazione

Era affetto da una grave patologia sin dalla nascita. Domenica il piccolo Moise, due anni e mezzo, è morto al Policlinico di Messina. I tentativi per permettere il trasferimento del bimbo presso una casa famiglia a Cagliari non hanno sortito gli effetti sperati.

Oggi il giudice ha disposto il sequestro della salma, per chiarire i punti oscuri della vicenda. Moise veniva da una famiglia calabrese di origini rumene che non riusciva a prendersene cura e così il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria lo aveva affidato ad una casa famiglia di Cagliari, che si occupa di casi simili. Ma il percorso burocratico è stato lungo ed il piccolo Moise non è mai arrivato in Sardegna.

Cordoglio è stato espresso anche dalla ministra della salute, Giulia Grillo: "Seguivo con attenzione la dolorosa storia di Moise - ha detto -. Chiederò una dettagliata relazione sull'intera vicenda”.