Sanità e liste d’attesa, De Luca (M5s) contro Schifani: “Azzeramento? Si rischia l’esplosione”

Il capogruppo pentastellato all'Ars: "Rischiano di diventare eterne, con le chiacchiere non si cura nessuno"

PALERMO – “Le già lunghissime liste d’attesa ora rischiano di diventare eterne, con buona pace del cittadino costretto ad aprire il portafoglio o a rinunciare a curarsi”. A dichiararlo è stato Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, puntando l’indice contro “l’entrata in vigore del nuovo tariffario sanitario deciso da Roma e la conseguente agitazione del settore privato convenzionato”, che rischia di aggravare il problema delle liste d’attesa. De Luca ha spiegato: “Altro che azzeramento tanto strombazzato da Schifani, ma nemmeno avvistato in lontananza: qui si rischia l’esplosione. Il governo regionale intervenga e lo faccia subito. Con le chiacchiere, purtroppo, non si cura nessuno”.



De Luca ha aggiunto: “I disastri registrati in questi giorni in corsia e nelle aree di emergenza – continua – non sono che la punta di un iceberg enorme, di cui le infinite liste d’attesa costituiscono una buona parte. La sanità è al collasso a causa di una politica che da decenni ha pensato solo a lottizzarla (governo Schifani compreso) piuttosto che a migliorarla e a renderla efficiente. Invece di innescare finte cacce ai colpevoli che lui stesso ha nominato, Schifani faccia parlare i fatti e intervenga con Roma per allentare il vincolo del piano di rientro sottoscritto nel 2007, in modo da consentire al governo regionale di integrare i rimborsi per i convenzionati, che, ora come ora, sono costretti ad erogare prestazioni anche in perdita. La priorità di un governo dovrebbe essere la salute del cittadino, non quella di sperperare soldi in un ponte inutile o in dannosi e superati inceneritori”.