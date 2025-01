Sanità in Sicilia, “l’aspirina di Schifani non basta a curare l’agonia”: De Luca (M5s) all’attacco

Il capogruppo pentastellato all'Ars chiede l'azzeramento dei vertici: "Si guardi solo ai curricula per le nuove nomine"

PALERMO – Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 stelle all’Ars, è tornato all’attacco del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Il tema è sempre quello della sanità: “La solita aspirina proposta da Schifani non basta a curare la sanità siciliana in agonia. Schifani azzeri i manager e faccia nuove nomine guardando soltanto ai loro curricula e ai loro risultati in carriera, senza avere riguardo per i padrini politici. La politica, una volta per tutte, esca dalla sanità. Gli interventi tampone, sempre che arrivino, non basteranno”.

E ancora: “La spartizione della sanità è stata fatta con tanto di vergognoso modulo calcistico, ma i calci li stanno prendendo, purtroppo, i siciliani, a causa di questo governo che ha pensato solo alle poltrone, mentre ospedali e pronto soccorso scoppiano e il personale scappa verso il privato. I nuovi manager dovevano dimostrare con i risultati sul campo che erano veramente bravi, ma i frutti che arrivano giorno dopo giorno stanno dimostrando il contrario. Schifani abbia un sussulto d’orgoglio azzeri tutto e ricominci da capo”.