Taormina. Visita pazienti operati al cuore in età pediatrica e divenuti adulti

TAORMINA. Terza visita della professoressa Jane Somerville presso il Centro cardiologico pediatrico del Meditarraneo "Bambino Gesù" di Taormina. Si tratta del medico che ha avviato a livello mondiale l'assistenza medico chirurgica nei pazienti affetti da cardiopatia congenita dell'età evolutiva ovvero pazienti operati al cuore in epoca neonatale e pediatrica e divenuti adolescenti o adulti.

Secondo fonti regionali si tratta di circa 5.000 pazienti, che necessita di una valutazione attenta in mani esperte e di grande valore scientifico. Pertanto la professoressa a cui si deve il termine Guch (Grown-Up Congenital Heart ovvero cardiopatici congeniti adulti) sente il dovere accompagnato dal grande entusiasmo di mettere a disposizione la sua professionalità a titolo gratuito in favore dei congeniti adulti della Regione Sicilia molto spesso obbligati a recarsi in strutture fuori regione per la sola valutazione clinico-strumentale.

Pertanto nei giorni 15 e 16 Ottobre prossimo venturo la professoressa Somerville visiterà gratuitamente presso gli ambulatori del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo tutti i pazienti che ne facessero richiesta