Santa Domenica Vittoria, rilievi "innovativi" al bosco di Juncarà - Tempostretto

Colpita dall'incendio del 2021, l'area sarà studiata con uno strumento innovativo per capire come intervenire per favore la rinaturalizzazione

SANTA DOMENICA VITTORIA – Il bosco di conifere di Juncarà, nel comune di Santa Domenica Vittoria, gravemente toccato da un violento incendio il 30 luglio 2021, sarà ora “studiato” dal dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo in collaborazione con il dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale – Servizio per il territorio di Messina e la società cooperativa Dream Italia di Arezzo. Il gruppo di ricerca sfrutterà le aree colpite dalle fiamme per testare uno strumento innovativo di rilievo della biomassa.

I rilievi il 17 luglio

Lunedì 17 luglio, quindi, verranno eseguiti rilievi di precisione “Lidar” in tre porzioni del bosco. Grazie ai dati si potranno analizzare il grado di risorsa legnosa disponibile e l’evoluzione strutturale del bosco, così da programmare gli interventi di ripristino ecologico e implementare il processo di rinaturalizzazione già in atto. I rilievi, inseriti in un più ampio programma di collaborazione che ha come attori principali sia l’università di Palermo sia il dipartimento dello Sviluppo Rurale, vedranno la partecipazione del professor La Mela Veca Donato di UniPa, del dottor Giovanni Dell’Acqua, dirigente del Servizio per il territorio di Messina, della dottoressa Rosa Commendatore, dirigente dell’Uo n.3 Riserve naturali, del direttore dei Lavori del terzo distretto forestale Letterio Mangano e dell’ufficio tecnico del comune di Santa Domenica di Vittoria.