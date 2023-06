Santa Marina Salina premiata con le Cinque Vele Legambiente - Tempostretto

In Sicilia solo due località premiate: c'è anche Pantelleria. La Sardegna mattatrice con 7 premi, la Calabria new entry grazie a Tropea

SALINA – Legambiente e Touring Club hanno assegnato anche quest’anno le Cinque Vele, l’ambito riconoscimento per i mari più belli d’Italia. In tutto il paese sono 21 i luoghi premiati, 2 dei quali in Sicilia. Si tratta di Pantelleria e di un luogo magico nel cuore delle Isole Eolie, Santa Marina Salina. Un riconoscimento importante, assegnato ogni anno a territori in grado di coniugare le proprie bellezze a strutture e turismo sostenibile, mantenendo intatto l’equilibrio del proprio ecosistema.

In classifica, 7 premi per la Sardegna, 4 per la Toscana, 3 per Puglia e Campania, 2 per la Sicilia e uno a testa per Basilicata e Calabria. Quest’ultima è una new entry: a conquistare le Cinque Vele è stata Tropea.