Santa Teresa. Erica Giacomel è la nuova banda dell'Amando Volley - Tempostretto

La veneta classe '92 approda a Santa Teresa di Riva. Per il nuovo opposto dell'Amando Volley c'è molta determinazione: "Non vedo l'ora di iniziare"

SANTA TERESA DI RIVA – Amando Volley scatenata nel mercato estivo 2022. Ingaggiata la forte banda Erica Giacomel. Nata a Motta di Livenza il 25 febbraio 1992, 179 cm, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della squadra della sua città, il San Donà di Piave, arrivando a disputare con la casacca veneziana il campionato di serie B1.

A solo titolo di curiosità ricordiamo che Erica è la sorella maggiore di Veronica Giacomel, protagonista al PalaBucalo da avversaria con la casacca dell’Acca Nettuno Montella fra il 2015 e il 2017, uno dei liberi più forti mai visti sul parquet di Via Campo Sportivo. Adesso il New PalaBucalo sarà la sua nuova casa della sorella Erica: grande la soddisfazione della tifoseria locale che percepisce gli sforzi che la società santateresina sta facendo in sede di mercato per allestire una compagine di prim’ordine in vista della prossima annata.

La carriera di Erica Giacomel

Dal 2012 al 2016 veste la maglia del Lilliput Settimo Torinese; quattro anni indimenticabili, ove nei primi tre arriva a disputare i play-off per salire in A2: il terzo tentativo si rivela vincente ed al suo quarto anno in terra torinese disputa pertanto il campionato di serie A2. Nella stagione 2016-17 è a Cuneo in B1: ancora un campionato vinto ed altra promozione in serie A2.

Esperienza campana nella stagione successiva, sempre in B1, con la gloriosa società della Fiamma Torrese, mentre nel 2018 si riavvicina a casa militando per una stagione e mezza nel Volley Maniago Pordenone (B1). Nel gennaio del 2020, durante la finestra di mercato invernale, passa alla Pallavolo CBL di Costa Volpino (BG), sempre in B1, ove rimane anche per tutta la stagione successiva. Causa anche la pandemia decide di non iniziare il campionato 2021-22, ma le sue incertezze durano poco in quanto, cedendo alle lusinghe del VBC Viterbo, si accasa ben presto nella società laziale ove disputa il campionato di serie B2.

Le prime parole

“Sono strafelice di approdare in una società ben organizzata come il Santa Teresa di Riva – queste le prime dichiarazioni della Giacomel. So che mister Antonio Jimenez mi stima e in più occasioni ha speso parole di elogio nei miei confronti. Non vedo l’ora che la stagione agonistica inizi. Sarò molto determinata.

Purtroppo le paure e le incertezze dovute alla pandemia mi hanno fatto vacillare e ho pensato di lasciare la pallavolo ma per fortuna tutto è rientrato grazie anche alla società Viterbo dove lo scorso anno ho iniziato e concluso il mio unico campionato di serie B2 in carriera. Arrivederci a presto. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra, lo staff dirigenziale e la tifoseria degli Eagles”.

