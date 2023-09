Sant'Agata di Militello, il comune non dovrà pagare la bolletta da 700mila euro - Tempostretto

Il tribunale civile di Patti ha revocato il decreto ingiuntivo presentato da una società di cessione crediti: "Nessuna prova di contratti stipulati per energia e telefono"

SANT’AGATA DI MILITELLO – Il comune di Sant’Agata di Militello non dovrà pagare i quasi 700mila euro di bollette per servizio di fornitura di energia elettrica e di telefonia relativi al 2019. A chiedere questa cifra, era stata la società di cessione crediti Banca Farmafactoring Spa, ma il tribunale civile di Patti ha revocato il decreto ingiuntivo dando ragione al comune. Si parlava di 618.061 euro a titolo di sorte capitale, 48.680 euro per interessi di mora maturati, 870 euro per onorari e 5.441 euro per spese del monitorio.

Per la giudice Rosalia Russo Femminella, però, la società Banca Farmafactoring, tra i leader del settore in Europa, non era legittimata nell’operazione di recupero crediti nei confronti del comune. Accolta la tesi difensiva dell’avvocato Massimiliano Fabio, secondo cui le società non avevano stipulato alcun contratto scritto con il comune per la fornitura dei servizi. Quindi non esistevano prove di “un valido rapporto contrattuale e non può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione a carico del Comune di Sant’Agata di Militello”, si legge nella sentenza.

Soddisfatto Bruno Mancuso, il sindaco del comune: “Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Il comune di Sant’Agata di Militello viene sollevato da un presunto debito che avrebbe messo in seria difficoltà le casse comunali. Ringrazio l’avvocato Massimiliano Fabio per il prezioso lavoro svolto nell’affermare l’infondatezza della richiesta intimata”.