Sant’Alessio, giovane pusher fermato con cocaina e marijuana addosso

I carabinieri trovano a casa del 19enne di Graniti altra droga nascosta nel soppalco del garage

E’ ai domiciliari il 19enne di Graniti fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Taormina lo scorso week end gironzolare a Sant’Alessio in piena notte.

Insospettiti, i militari lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi pronte per essere cedute e uno spinello di marijuana, nascosti nelle tasche dei pantaloni.

A casa c’erano altri 25 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e quasi mezzo chilo di marijuana, oltre a due bilancini di precisione intrisi di residuo di stupefacente, vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento, 3600 euro in contanti ritenuta provento di attività illecita, tutto nascosto nel soppalco del garage.