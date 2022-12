Si è rischiato grosso ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze

Stava transitando sulla strada statale 114, all’altezza di Sant’Alessio Siculo, quando un camion ha perso parte del carico che stava trasportando, un grosso masso, che è stato fermato dai muri di contenimento della carreggiata.

Per fortuna in quel momento, alle prime luci dell’alba, non transitava nessuno. Il conducente ha avvisato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per mettere l’area in sicurezza.