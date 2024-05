Sant’Annibale, 3 giorni di festa a Messina IL PROGRAMMA

Nel ventesimo anniversario della sua canonizzazione, si rinnova l'appuntamento a Sant'Antonio, dal 13 al 16 maggio. C'è anche il prete influencer Schena

MESSINA – . “La comunità della Basilica di S. Antonio, in occasione dei solenni festeggiamenti del fondatore Sant’Annibale Maria Di Francia, invita la comunità messinese, fedeli e devoti, a rendere lode al Signore per il dono della santità concessa a Sant’Annibale”. Si rinnova infatti l’appuntamento messinese, nella chiesa di Sant’Antonio, in via S. Cecilia, dal 13 al 16 maggio. La festa avviene nel ventesimo anniversario della sua canonizzazione (2004-2024). E “una preghiera di pace e serenità” verrà riservata alle “famiglie e nel mondo, in questo particolare momento di difficoltà a causa delle guerre Ucraina, in Palestina e in varie parti del mondo”, si legge in una nota.

La festa di Sant’Annibale Maria Di Francia

Il programma prevede un Triduo di preghiere e canti al Santo messinese a partire da lunedì 13 maggio sino a giovedì 16 maggio. La predicazione sarà tenuta da don Cosimo Schena (nella foto), prete “influencer”, definito “poeta dell’amore di Dio”.

Mercoledì 15 maggio, alle ore 21, si terrà in Basilica un concerto musicale.

16 maggio, benedizione delle gardenie e processione

Giovedì 16 maggio Festa di S. Annibale durante la giornata si susseguiranno le varie Celebrazioni in Basilica e nella Cripta dove riposano le spoglie mortali di S. Annibale. Alle ore 12 S. Messa con la partecipazione della Polizia Metropolitana, omaggio al “corpo incorrotto del Santo”.

Alle ore 18 solenne santa messa presieduta da monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi. Atto di affidamento delle Confraternite al Santo messinese. Inno a S. Annibale del piccolo Coro dello “Spirito Santo”. Subito dopo la S. messa, sulla via S. Cecilia in programma la benedizione delle gardenie “a ricordo del miracolo compiuto da S. Annibale a un fioraio della città”. E poi la processione del Santo con le sue reliquie per le vie Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, Santuario Madonna del Carmine, Antonio Martino, Piazza del Popolo, Chiesa Spirito Santo, Antonio Martino, Piazza Annibale Di Francia, S. Cecilia.

Durante le Sante messe della mattina del 16 maggio saranno distribuite le Gardenie davanti al Santuario. Mentre sotto i portici di Piazza Lo Sardo (ex Piazza del Popolo) distribuzione del “Pane Di Francia”.

1 giugno, V edizione della Notte dei santuari

E non è finita. Giovedì 1° giugno, alle ore 12, ci sarà un omaggio floreale, a cura dell’amministrazione comunale di Messina, al monumento di S. Annibale. Alle 20,30 si svolgerà la quinta Edizione della “Note dei santuari”, evento nazionale in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana. E, ancora, veglia di preghiera, concerto, cultura e adorazione eucaristica con processione del Santissimo sino alle ore 23,30.

“Una festa all’insegna della grande devozione e soprattutto della gratitudine a Dio, per aver donato alla città di Messina un Santo che ha segnato la sua storia e ha lasciato un esempio di carità, misericordia e di generoso amore verso i più piccoli, gli orfani, i poveri e gli ultimi della società”, commenta il rettore della Basilica, padre Mario Magro.